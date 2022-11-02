Гребень антициклона обеспечит в Петербурге облачную погоду

В Петербурге температура поднимется выше нормы, за счет гребня антициклона погода будет облачной, почти без солнечного прояснения и без осадков.

Как рассказала ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на среду, 2 ноября, в Северной столице воздушные массы прогреются до +5...+7 градусов. По Ленинградской области до +3...+8 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 3 ноября, погодные условия в городе останутся приблизительно такими же.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 31 октября стал самым холодным днем месяца. В тот день температура в дневное время суток не поднимется выше +5 градусов.