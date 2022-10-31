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Колесов рассказал, что 31 октября станет самым холодным днем месяца

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© Фото: Baltphoto

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что последний день октября претендует на звание самого холодного дня этого месяца в текущем году.

В своем Telegram-канале синоптик сообщил, что еще в середине прошлой недели не ожидалось такого мощного похолодания. Так, 30 октября в городе на Неве температура понижалась в течении суток — от +11 градусов ночью до +3 днем.

Сегодня, 31 октября, максимальная температура днем не поднимется выше +5 градусов. Колесов отмечает, что если учесть холодную ночь с показателем в +0,3 градуса, то день последнего дня октября станет самым холодным днем в этом месяце в 2022 году.

Также синоптик рассказал, что 30 октября на востоке Ленинградской области наблюдались осадки в виде снега. Однако на неделе ожидается положительная температура воздуха, поэтому снегопадов в регионе пока не стоит ждать.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 31 октября дождей в Петербурге не ожидается, воздух прогреется до +3...+5 градусов. 

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