Метрострой опубликовал фото тоннеля станции “Горный институт”

В Петербурге продолжат строительство новых станций метрополитена. “Метрострой Северной столицы” опубликовал снимки тоннелей одной из будущих станций.

Речь идет про станцию “Горный институт”, которая войдет в состав “оранжевой” ветки и станет конечной на этой линии. Ее вестибюль будет располагаться на углу Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии.

В настоящий момент проходят работы по укреплению тоннелей. Судя по фотографиям, их отделка подходит к концу. Станцию планируют открыть в 2024 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что емонт инженерных систем и пассажирской инфраструктуры Ладожского вокзала планируют завершить до конца 2023 года.Уже были отремонтированы системы водоснабжения и отопления вокзала, также в пригородной зоне были установлены четыре подъемника.