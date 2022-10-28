Ремонт Ладожского вокзала продлится до конца 2023 года

В Петербурге продолжается ремонт инженерных систем и пассажирской инфраструктуры Ладожского вокзала. Ремонтные работы планируется завершить до конца 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, сперва были отремонтированы системы водоснабжения и отопления вокзала, также в пригородной зоне были установлены четыре подъемника. Кроме того, специалисты провели замену двух эскалаторов и дверей входной группы вестибюля к метрополитену.

До конца 2022 года специалисты планируют завершить обновление кровли. Кроме того, планируется замена еще двух эскалаторов. Также в зале ожидания будут установлены новые скамейки с местами для зарядки телефонов.

Также специалистам предстоит еще целый ряд работ по модернизации вокзала. Например, реализация технологии Fast Track, которая позволит самостоятельно рассчитывать стоимость пребывания на стоянке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как собственники могут проконтролировать капремонт и как проходит приемка в обновленном доме.