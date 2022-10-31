В Петербурге зимой уборку снега возьмут на себя более 1,6 тысяч спецмашин

Петербург вовсю готовится к зимнему сезону. На уборку снега будет привлечено 1 613 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, на случай сверхнормативных осадков также были заключены контракты на привлечение еще 425 единиц техники и тысячи работников ручной уборки. Об этом заявил председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко.

В 2022 году парк снегоуборочный техники пополнился на 74 новые машины. В их числе 20 вакуумных пылесосов, предназначенных для уборки снега на узких улицах. Также город закупил 65 тракторов для садово-парковых предприятий.

Первоочередной задачей для техники будет обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов. Уборка города будет производиться в экологичным способом. Для этого заготовлены техническая соль и песок.

Утилизация снега будет осуществляться также экологическим способом на снегоплавильных пунктах ГУП «Водоканал».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице для утилизации снега подготовлили 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.