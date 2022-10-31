Более 200 тысяч петербуржцев поучаствовали в общегородском субботнике

В Петербурге завершился месячник благоустройства. В традиционном общегородском субботнике, который прошел 29 октября, приняли участие почти 204 тысячи человек.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, среди участвующих были горожане, а также, работники жилищно-коммунальных служб, дорожных и садово-парковых предприятий и организаций, студенты, школьники, курсанты, представители общественных организаций, сотрудники исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Всего за день было убрано более 23 миллионов квадратных метров территории города. Из них 12 миллионов “квадратов” — это дворы, территории учреждений образования, здравоохранения, спорта, предприятий. А также 11 миллионов “квадратов” — территории зеленых насаждений Петербурга.

В пресс-службе отметили, что «Добрый субботник», проходящий в рамках месячника благоустройства, позволяет горожанам сделать свой вклад в экологию города и в защиту окружающей среды.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге заключено 15 контрактов на сумму более чем в 3 млрд рублей на покупку снегоуборочной техники.