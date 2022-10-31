В последний день октября воздух прогреется до +5 градусов

В Петербурге ожидается спокойная, преимущественно облачная погода без осадков. В понедельник, 31 октября, погодные условия будут формироваться за счет гребня антициклона.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в этот день температурный фон в Северной столице будет близок к климатической норме. Температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. По Ленобласти +1...+6. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба.

Во вторник, 1 ноября, в городе потеплеет на 2-3 градуса и снова вернутся небольшие дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве 30 октября приняли решение закрыть на сутки для посещения парки и сады из-за штормового ветра.