В Петербурге возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий

Сегодня, 30 октября, в России – День памяти жертв политических репрессий. На Троицкой площади прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к Соловецкому камню.

Сегодня в нескольких местах в Петербурге в течении дня будут читать имена репрессированных: у Соловецкого камня Троицкой площади, у Казанского кафедрального собора, на Левашовском мемориальном кладбище, у памятника Достоевскому и во внутреннем саду Фонтанного Дома.

Дата Дня памяти жертв политических репрессий была выбрана в этот день, так как 30 октября 1974-го года узники мордовских и пермских лагерей провели голодовку. Как сообщила пресс-служба городского комитета по социальной политике, на данный момент в Северной столице проживают более семи тысяч реабилитированных, пострадавших от политических репрессий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 октября, почтили память народного артиста России Рудольфа Фурманова в день рождения.