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В Петербурге рестораторы заморозили новые проекты из-за падения прибыли

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В Петербурге в течении текущего года темпы роста оборота городской сферы общепита были крайне слабыми. В связи с этим рестораторы не спешат открывать новые рестораны, надеясь переждать трудные времена.

На сегодняшний день сегмент ресторанов со средним чеком до 1,5 тысячи рублей стал достаточно крупным. Среди таких заведений настолько сильная конкуренция, что желающих и побороться за клиентов не так уж и много. Об этом пишет “ДП”.

За первые полгода оборот общепита в Северной столице оказался на 3,2 % ниже, чем в прошлом году.

Согласно данным Петростата, небольшой рост наблюдается лишь в третьем квартале. С января по август оборот составил 95,3 миллиарда рублей.

председатель комитета по общественному питанию субъектов малого и среднего предпринимательства регионального отделения "Деловой России" Максим Жуков считает, что в наши дни рискованным будет не только запуск проектов в высоком ценовом сегменте, но и вообще любой вход в ресторанный бизнес.

Похожего мнение придерживается генеральный директор и совладелец сети ресторанов русской кухни "Теремок" Виталий Свидовский. По его мнению, в крупные проекты нужно инвестироват осторожно, ориентируясь не на массовость, а на уникальность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге закрылись последние два ресторана сети “Две палочки”.

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