В Петербурге закрылась сеть ресторанов “Две палочки”

В Северной столице закрылись последние два ресторана сети “Две палочки”. Сеть объявила о своем закрытии. Ранее еще один ресторан был закрыт летом 2022 года.

Как сообщает АБН, сеть “Две палочки” работала в сфере общепита около 19 лет, однако теперь она хочет стать службой доставки. Свою деятельности планируют распространять на территории Петербурга и Сургута.

Отметим, что в прошлом сеть “Две палочки” владела 20 заведениями в городе на Неве и 6 – в Москве. Также организация была часть ресторанного холдинга Food Retail Group, в которую входили бренды “Марчеллис”, “Библиотека вкусов” и “Большая кухня”.

Однако в 2018-2019 ресторанный холдинг распался в связи с распродаже своих активов.

Сеть две палочки перешла во владение компании “2 берега”, а “Библиотека вкусов” и вовсе закрылась во время пандемии коронавируса. “Марчеллис” все еще работает под новым юрлицом — ООО “Хорека Консалт”.