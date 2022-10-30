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В Петербурге появится комплекс зданий «ЧВК Вагнер Центр»

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© Фото: пресс-служба компании «Конкорд»

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В Петербурге появится комплекс зданий «ЧВК Вагнер Центр» предпринимателя Евгения Пригожина.

Как пишет Neva.Today, соответствующей информацией поделилась пресс-служба компании предпринимателя “Конкорд”. Центр будет состоять из комплекса зданий, в которых смогут бесплатно размещаться IT-специалисты, изобретатели, проектировщики, работающие на повышение обороноспособности страны.

По словам Пригожина, основной целью Центра, будет обеспечение комфортной среды для генерации новых идей, направленных на повышение обороноспособности России.

Также он отметил, что если центр «ЧВК Вагнер Центр» окажется эффективным, то будет рассмотрен вариант открытия его филиалов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в 2024 году построят новый высокотехнологичный корпус для городской больницы №15. Новый корпус будет рассчитан более чем на 500 коек с современным технологиями. В новом здании планируется разместить современный травмоцентр первого уровня.

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