В Петербурге построят современный высокотехнологичный медицинский корпус

В Петербурге построят новый высокотехнологичный корпус для городской больницы №15. Планируется, что работа по возведению нового комплекса завершится в октябре 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, “Городская больница №15” является одним из самых крупных стационаров Северной столицы. Больница представляет собой комплекс из амбулаторно-поликлинического звена и многопрофильного стационара.

Разрешение на строительство было выдано Госстройнадзором Петербурга.

Отметим, что новый корпус будет рассчитан более чем на 500 коек с современным технологиями. В новом здании планируется разместить современный травмоцентр первого уровня.

Работа стационара продолжится в штатном режиме.

Перед началом возведения нового комплекса будут снесены прежние три. Общая площадь нового здания составит 23,7 тыс. “квадратов”.

Строительство планируется завершить 24 октября 2024 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в медучреждения Кронштадта поставят 29 единиц новой медицинской техники и оборудования.