В Петербурге в 2024 году появятся более 20 новых объектов образования

В Петербурге планируется открыть 27 новых объектов образования до конца 2024 года. Соответствующее постановление уже было подписано.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, открытие новых образовательных учреждений пройдет в рамках федерального проекта “Современная школа”. Об этом рассказали в Смольном.

Для растущего числа обучающихся, таким образом в городе будут созданы новые места.

Для строящихся в текущем, 2022, году объектов уже выделено более 241 тысячи рублей дополнительного финансирования, чтобы ход работ не пострадал из-за удорожания сметной стоимости проектов. В дальнейшем город получит субсидии из федерального бюджета для успешной реализации национального проекта “Образование”.

Ранее мы также рассказывали, что депутаты ЗакСа обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с целью рассмотреть дополнительные требования для школьных охранников.