В Петербурге была зарегистрирована первая жалоба на штраф за неявку по повестке

В Петербурге Петроградский райсуд зарегистрировал первую жалобу местного жителя, которого привлекли к административной ответственности за неявку в военкомат по повестке.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 7 октября военный комиссариат Петроградского района привлек петербуржца к ответственности с назначением штрафа в размере 1 500 рублей.

Согласно постановлению, мужчина, состоящий на воинском учете, не явился в военкомат по повестке в установленное время, а также не сообщил своевременно об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства или место пребывания.

В своей жалобе петербуржец уверяет, что в военкомат приходил и просит прекратить производство по делу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге суд отказал студенту-заочнику в оспаривании решения по частичной мобилизации.