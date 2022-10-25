Суд отказал студенту-заочнику в оспаривании решения по частичной мобилизации

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск об оспаривании по частичной мобилизации. Суд отказал студенту в удовлетворении иска.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, студент просил признать решение мобилизационной комиссии незаконным, а также предоставить ему отсрочку.

Парень рассказал, что получил повестку 22 сентября, после чего на следующий день прибыл в военкомат. Молодой человек считает, что повестка составлена неверно. По его мнению, повестка не соответствует специальным требованиям. Также он заявил, что у него отсутствует боевой опыт и ему положена отсрочка как студенту.

Кроме того, он отметил, что записанная в повестке военно-учетная специальность определена неверно, также военкомат не проводил медицинскую комиссию.

Однако суд установил, что молодой человек проходил срочную службу и сейчас находится в запасе с категорией здоровья “А”. Также он является студентом заочного отделения, а отсрочка дается для студентов очного и очно-заочного.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные обходят квартиры домов по Фрунзенском районе Петербурга. Неизвестные останавливают проживающих там мужчин и вручают им повестки.