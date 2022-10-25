  • 26 Октябрь 2022
USD 26.10.2022 61.3326 +0.1697
USD ММВБ  
EUR 26.10.2022 60.4648 +0.3073
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Суд отказал студенту-заочнику в оспаривании решения по частичной мобилизации

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел административный иск об оспаривании по частичной мобилизации. Суд отказал студенту в удовлетворении иска.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, студент просил признать решение мобилизационной комиссии незаконным, а также предоставить ему отсрочку.

Парень рассказал, что получил повестку 22 сентября, после чего на следующий день прибыл в военкомат. Молодой человек считает, что повестка составлена неверно. По его мнению, повестка не соответствует специальным требованиям. Также он заявил, что у него отсутствует боевой опыт и ему положена отсрочка как студенту.

Кроме того, он отметил, что записанная в повестке военно-учетная специальность определена неверно, также военкомат не проводил медицинскую комиссию.

Однако суд установил, что молодой человек проходил срочную службу и сейчас находится в запасе с категорией здоровья “А”. Также он является студентом заочного отделения, а отсрочка дается для студентов очного и очно-заочного.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные обходят квартиры домов по Фрунзенском районе Петербурга. Неизвестные останавливают проживающих там мужчин и вручают им повестки.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram