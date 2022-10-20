В администрации Фрунзенского района объяснили почему проводится поквартирный обход в рамках частичной мобилизации

В социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные обходят квартиры домов по Фрунзенском районе Петербурга. Неизвестные останавливают проживающих там мужчин и вручают им повестки.

Как сообщает МК в Петербурге, на ситуацию отреагировали в пресс-службе администрации района. По словам чиновников, по ряду адресов действительно проводится поквартирный обход в рамках частичной мобилизации. Однако такое решение связано с тем, что многие получили повестки в почтовые ящики, но не отреагировали. Обход коснется только игнорирующих повестки.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники военкомата не совершают никаких противоправных действий. Также посоветовали жителям не бояться их, если у человека есть на руках все документы, подтверждающие отсрочку.

Напомним, что в петербургские суды поступают исковые заявления об оспаривании решения по частичной мобилизации.