Петербурженке через суд пришлось доказывать, что она не умерла

В Петербурге женщине пришлось доказывать через суд, что на жива. Неизвестный злоумышленник подделал ее свидетельство о смерти.

Как рассказали главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, 58-летняя петербурженка при попытке оплаты ипотечного кредита в отделении банка выяснила, что была снята с регистрационного учета на основании свидетельства о смерти, выданным на ее имя.

Свидетельство о смерти было предоставлено в государственные органы неким гражданином, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело.

Женщина была вынуждена обратится за помощью к прокурору который и представил ее интересы в суде, так как она в силу возраста и состояния здоровья не могла это сделать самостоятельно.

Суд утвердил исковое заявление о восстановлении положения и постановил выдать петербурженке новый паспорт.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Октябрьский районный суд запретил распорстранение роликов с опасным вождением.