В Петербурге суд запретил распространение роликов с опасным вождением

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел дела о признании информации, распространяемой в Интернете, запрещенной.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Октябрьский райсуд установил, что на видеохотинге YouTube были размещены ролики, в которых неизвестные нарушают правила дорожного движения, привечают скорость, что подтверждается кадрами видеосъемки спидометра транспортного средства, а также осуществляют опасное вождение в городских условиях, создавая угрозу для жизни и здоровья пешеходов и повреждения других транспортных средств.

Суд запретил к распространению данные видеоролики.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Пушкинский райсуд отправил в колонию гражданина, который несмотря на запрет управление транспортом, будучи пьяным угнал автомобиль и совершил на нет ДТП.