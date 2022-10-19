В Петербурге ЗакС одобрил повышение зарплаты чиновникам

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении одобрило законопроект о повышение зарплаты чиновникам.

Данная инициатива была рассмотрена во вторник, 18 октября на заседании парламентариев. В документе говорится об изменении расчетной единицы, по которой определяется заработная плата для чиновников.

Таким образом, по предварительным данным, для десяти тысяч работников будет поднят оклад. Речь идет о повышении на 8% с учетом инфляции.

Ранее в парламенте уже поднимали вопрос касательно изменений в зарплатах госслужащих, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге депутаты Заксобрания провели голосование о независимости в определении порядка своей работы правительства города. По итогу этого голосоваиня, большинство решили, что Смольный будет сам определять порядок своей работы.