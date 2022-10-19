Депутат Черемных сравнила закон Беглова о КРТ с «котом в мешке»

Депутат муниципального округа «Автово» Кристина Черемных призвала отменить принятый Смольным закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), который не исключает выселение жителей «хрущевок» в обжитых районах на окраины. Она сравнила его с «котом в мешке».

По словам мундепа, в текущем состоянии этот закон не должен существовать, поскольку он не гарантирует попавшим под программу «реновации» жителям предоставление равноценного жилья. Люди могут получить квартиру меньшей площади на окраине города.

«Мы не говорим о том, что реновация ни в каком виде не нужна, действительно, есть желающие как-то расселиться из своих домов, есть жители, которые предлагали провести реконструкцию. Но, во-первых, это должно быть по воле самих жителей, все-таки это их дома, они должны решать, как они хотят и в каком виде улучшать свои жилищные условия, должны быть соблюдены гарантии жилищных прав», — добавила Черемных.

Депутат убеждена, что правительству Петербурга необходимо отменить закон о КРТ в текущем виде и разработать четкий механизм, чтобы люди понимали, чего ждать от «реновации» и не получить кота в мешке.

Напомним, губернатор Александр Беглова подписал закон о КРТ летом 2022 года. Он предусматривает снос «хрущевок» в центральной части города и старых благоустроенных районах и расселение жильцов.