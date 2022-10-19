Петербург столкнется с похолоданием из-за тыла циклона

В Петербурге становится заметно холодней. В среду, 19 октября, погода в городе будет формироваться тыловой части циклонического вихря.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, погода будет преимущественно облачной, с небольшими прояснениями. При этом местами пройдут кратковременные дожди. Синоптик также рассказал о том, что северный ветер принесет в город холодные воздушные массы.

Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов. По Ленобласти от +3 до +8. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Александр Колесов рассказал, что в Северной столице плюсовая температура сохранится до конца октября.