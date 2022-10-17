Синоптик рассказал, что до ноября заморозков ждать не стоит

В Петербурге произошло резкое ухудшение погодных условий, ведь на дворе уже середина осени. Жители и гости Северной столицы забеспокоились о том, когда ждать первые заморозки.

Как сообщает МК в Петербурге, в среду, 19 октября, с первыми заморозками столкнуться жители Ленинградской области. Синоптик Александр Колесов отметил, что, несмотря на столь резкое похолодание в Ленобласти, жителям Северной столицы так беспокоиться не стоит.

По его словам, в городе на Неве плюсовая температура сохранится до конца октября.

Напомним, что в правительство Петербурга в понедельник, 17 октября, ввело оранжевый уровень опасности из-за резкого усиления ветра. Его порывы достигают скорости 18-23 м/с.