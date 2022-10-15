В СПбГУ в 2023 закроется факультет свободных искусств

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) руководство приняло решение об упразднении факультета свободных искусств.

Об это рассказал в своем Telegram-канале преподаватель вуза Виктор Мазин. Педагог сообщил, что о принтом решении объявил председатель комиссии по модернизации учебного плана сотрудникам во время собрания 13 октября. Решение было принято из-за того, что факультет, по мнению руководства вуза, не соответствует стандартам. Причина несоответствия объяснена не была. О том, на какие факультеты переведут студентов и преподавателей, информации нет.

“Факультет для меня был настоящим оазисом мысли: лучшие студенты, лучшие преподаватели, всегда улыбки и восторг познания”, — написал Мазин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2022 году вузы Петербурга принимали абитуриентов по новой системе поступления, из-за которой в престижных учебных заведениях заметен недобор бюджетных мест.