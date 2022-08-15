Из-за отмены второй волны вузы Петербурга недосчитались перспективных студентов

В 2022 году вузы Петербурга принимали абитуриентов по новой системе поступления. В результате нововведений в престижных вузах заметен недобор бюджетных мест. Многие выпускники из регионов поступили в своих городах, или же отложили попытку поступления на будущий год.

Как пишет Neva.Today, в петербургских вузах проходные балы в этом году значительно снизились, если сравнивать с прошлым годом. А количество бюджетных мест особо не изменилось.

В 2022 году подать документы на поступление можно было как в очной форме, так и в электронной через Госуслуги. Важным изменением стала отмена второй волны поступлений. Принять решение о выборе вуза необходимо было 3 августа до шести вечера.

Для вчерашних школьников вставал сложный выбор: либо отправить согласие в тот или иной вуз, либо подать заявление туда, где гарантировано выйдет пройти по баллам.

В целом, в сравнении с прошлым годом, наблюдается падение баллов в главных вузах города. Многие абитуриенты считают новую систему неудобной. Однако согласно мнению доктора социологических наук, профессора СПбГУ Дмитрия Гавры, нововведения и отсутствие второй волны выступают скорее в роли инструмента, который создает баланс абитуриентов в региональных и столичных вузах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что будущий 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.