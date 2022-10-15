В Петербурге температура воздуха выйдет за пределы нормы

В Петербурге ожидается повышение температуры воздуха на 3-4 градуса за рамки климатической нормы.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на субботу, 15 октября, в Северной столице погодные условия будет формировать передняя часть обширного атлантического циклона, который получил название “Elke”. В связи с этим в городе будет преимущественно облачно, а в первой половине дня пройдут дожди.

Температуру воздуха составит от +11 до +13 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление поменяется мало и составит 762 миллиметра ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал об ухудшении погодных условий в воскресенье. По его словам, в Петербурге увеличится количество осадков и усилится ветер.