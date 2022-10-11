Петербуржцы нашли белые грибы в Удельном парке

Петербуржцы стали находить грибы в Удельном парке. Своими находками любители “тихой охоты” поделились в группе “Грибы и грибники” в соцсети “ВКонтакте”.

Один пользователь сумел обнаружить белый гриб во время прогулки. По словам мужчины, он сначала даже не поверил своим глазам. Он также отметил, что раньше в черте города можно было встретить подберезовики.

Теперь горожане могут наткнуться на белые грибы. Хотя конечно же, если хочется набрать корзинку, то лучше отправится в леса Ленинградской области.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что председатель русского микологического общества Михаил Вишневский рассказал, почему среди жителей Петербурга и Ленобласти вырос ажиотаж на гибы. По его словам, дело в езко ухудшающейся экономической обстановки в стране. Из-за этого люди больше оращают внимания на на грибы и ягоды, как на бесплатную еду.