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Миколог Вишневский объяснил ажиотажный спрос на грибы и ягоды в Петербурге

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Жители Петербурга и Ленинградской области активно отправляются в леса за ягодами и грабами. При том, что еще не начался грибной сезон. Эксперт объяснил причину такого ажиотажа.

В разговоре с “МК в Питере” председатель русского микологического общества Михаил Вишневский сказал, что из-за резко ухудшающейся экономической обстановки в стране, люди больше обращают внимание на грибы и ягоды, как на бесплатную еду.

В связи с этим, как считает миколог, будет расти число отравлений, так как большинство не разбираются в том, какие грибы ядовитые, а какие нет.

Вишневский сказал, что грибов, от которых можно умереть, всего несколько видов. Эксперт также отметил, что спектр собираемых граб вырос за последнее время, но люби чаще проверяют их через непроверенные источники. К сожалению, пока не создано приложений по определению грибов.

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