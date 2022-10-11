Первый этап частичной мобилизации завершился 10 октября

Первый этап частичной мобилизации закончился 10 октября, в понедельник. Такой информацией поделилась уполномоченный по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова.

В эфире радио “Комсомольская правда” она сказала о том, что частичная мобилизация должна была проходить до 10 октября. Однако Агапитова отметила, что все зависит от того, сколько ошибочно мобилизованных мужчин вернут обратно. В случае возврата, их нужно будет кем-то заменять.

Напомним, что ранее о сроках окончания частичной мобилизации ничего не говорилось. Недавно только в администрации Василеостровского района отчитались о том, что почти закончили призыв резервистов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, как можно заключить брак мобилищованным гражданам в день обращения в ЗАГС.