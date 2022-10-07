"Евроинвест” поможет Ленобласти в создании социальной инфраструктуры

За последнее время в Ленинградской области в эксплуатацию ввели более двух миллионов “квадратов” жилья. Наиболее активно застраиваются Мурино, Кудрово и Бугры, где ощущается нехватка социальной инфраструктуры.

Значительный вклад в строительство на этих территориях внесла компания Андрея Валерьевича Березина “Евроинвест Деволпмент”. В 2020 году компания построила в регионе 340 квадратных метра жилья, показав самый лучший показатель по количеству строящееся жилья.

“Евроинвест” продолжает наращивать объемы в текущем году. На сегодняшний день показатели выросли до 550 тысяч квадратных метров. Наибольшее внимание уделяется жилым комплексам iD Murino и iD Kudrovo, в особенности созданию там социальной инфраструктуры.

Стоит отметить, что особенно остро стоит проблема нехватки детских садов и школ в новых ЖК в Ленобласти. Жители Кудрово и Мурино вынуждены возить своих детей на занятия в город, либо в крупные областные центры, что создает определенные неудобства.

Уже в конце этого года при ЖК iD Kudrovo появится детский сад на 200 мест. В нем детей ждут спортивный и музыкальный залы, светлые помещения для игр и занятий, просторные спальные, столовые, класс для кружков и многое другое.

По словам Андрея Валерьевича, компания придерживается принципа социальной ответственности, поэтому старается как можно раньше заняться вопросом создания комфортной социальной среды в развивающихся районах