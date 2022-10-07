В Комтрансе рассказали, как определяют число автобусов на каждом маршруте

В Санкт-Петербурге с 1 апреля текущего года стартовала новая модель транспортного обслуживания, в течении последнего полугодия горожане пользуются новыми комфортабельными автобусами, а маршрутная сеть выстраивается в зависимости от пассажиропотока и запросов петербуржцев. В Комтраснсе рассказали, как определяется количество транспорта на каждом маршруте.

Как пишет “МК в Питере”, Комтранс рассказал, что за обстановкой на дорогах следят 400 специалистов Центра управления транспортом при комитете. Каждый день 110 диспетчеров мониторят ситуацию и обрабатывают запросы, поступающие от горожан. По необходимости оперативно меняются трассы. Это может быть связанно с большими пробками или ДТП на пути следования.

Похожим образом происходит мониторинг пассажиропотока на маршрутах. Отмечается, что с начла осени в Петербурге были усилены 30 троллейбусных и автобусных маршрутов.

На сегодняшний день в городе на маршрутной сети задействованы 3917 автобусов и 522 троллейбуса. Также для перевозки горожан функционируют 519 трамваев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице были реконструированны 250 остановок с начала года.