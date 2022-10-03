В начале первой рабочей недели октября петербуржцев ждет холодный ветер и дождь

В Петербурге в первый понедельник октября ожидается холодная и дождливая погода, которую будет сопровождать порывистый ветер.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в этот понедельник, 3 октября, погоду в городе на Неве будет формировать циклонический вихрь, который приближается к городу с юга. В течении дня будет облачно, а во второй его половине пройдут дожди.

Воздушные массы прогреются от +8 до +10 градусов. По Ленобласти от +6 до +11. Ветер северо-восточный от семи до 12 метров в секунду, местами порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что первые два дня октября в Петербурге выдались достаточно теплыми и сухими. Погода была относительно солнечной и спокойной, показатели температуры достигали отметки в +13 градусов.