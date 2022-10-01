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Температура воздуха в первый день октября прогреется до +13

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге формированием погоды займется гребень антициклона. Он принесет прохладную температуру воздуха, но без осадков.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в субботу, 1 октября, жители и гости города смогут погулять под ясным небом без дождей.

Эксперт рассказал, что благодаря гребню антициклона, вытянувшегося с востока, в городе появятся прояснения, а вероятность осадков будет невелика. Температурные показатели ожидаются близкими к климатической норме.

Температура воздуха в регионе прогреется от 11 до 13 градусов тепла. Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что северная столица в последний день сентября окажется под влиянием атлантического циклона.

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