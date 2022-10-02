Автоэксперт назвал причины сокращения количества ДТП в Петербурге

В Петербурге в первом полугодии текущего года количество ДТП составило почти 18%, в сравнении с тем же периодом за 2021 год. О причинах снижения числа аварий рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

В разговоре с “МК в Питере” Попов называет ключевой причиной таких перемен переход на новую экономическую модель в транспортной сфере. После транспортной реформы исчезли маршрутки, а значит зарплата водителя не зависит от числа перевезенных пассажиров, так как оплата за проезд идет только в городскую казну.

Раньше, водитель маршрутного такси нарушал правила и гнал по улицам, так как должен был в кассу предприятия внести уже выручку предстоящего ему рабочего дня, поясняет автоэксперт. По его мнению, заинтересован в такой схеме был и перевозчик, которому водитель платил вперед.

Также Попов называет еще одну важную причину снижения числа аварий — обновление автопарка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге количество ДТП снизилось на 17,7% за первое полугодие 2022 года.