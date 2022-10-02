Бастрыкин проверит обоснованность жалоб на общественный транспорт Петербурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин всегда обращает внимание на обращения петербуржцев, касающихся различных проблем. Так, например, Бастрыкин взял на контроль работу сохранению исторического наследия Северной столицы.

Теперь глава Следкома обратил внимание на обращение одной петербурженки, которая заявила о проблемах с автобусами, которые появились на улицах города благодаря новой модели транспортного обслуживания (НМТО). По словам женщины, последние время начало увеличиваться число аварий с их участием.

Проблемы с автобусами действительно есть, касаются они, как правило, импортозамещения. Однако сейчас число проблем в этой области значительно снизилось в сравнении с показателями на начальном этапе внедрения НМТО.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что статистика по количеству ДТП свидетельствует об уменьшении количества аварий после отказа от маршруток в Петербурге.