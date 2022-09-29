В Ленобласти открыли производство растительного масла

В Ленинградской области на Волосовском комбикормовом заводе состоялась торжественная церемония открытия новой производственной линии. Теперь там будут выпускать жмых и рапсовое масло.

Как передает “МК в Ленобласти” на запуск производства ушло полгода. Оно позволит значительно увеличить линейку продукции, а также нарастить объемы выпуска молока, яиц, мяса. Это будет возможно благодаря питательным кормам.

Власти активно помогают и поддерживают производителей масличных культур рапса. Правительство Ленобласти также компенсирует предприятию 25 % стоимости оборудования. Также отмечается, что в прошлом году производства получили 4,7 миллиона рублей господдержки.