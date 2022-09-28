Россиянам рассказали, каким образом могут мобилизовать артистов и деятелей культуры

Объявленная в России частичная мобилизация может коснуться и различных артистов, деятелей культуры, любимцев публики.

Как пишет “МК в Мурманске”, россиянам объяснили, что звезды кино, эстрады, танцоры балета и все прочие деятели культуры могут быть призваны в рамках частично мобилизации.

Однако стоит уточнить, что такое возможно в том случае, если занимаемая должность в учреждениях культуры не имеет брони. При этом работники должны числятся в запасе Вооруженных сил Российской Федерации и не иметь законных оснований для получения отсрочки.

Ранее также сообщалось, что для того, чтобы мобилизованные граждане могли в Петербурге заключить брак в день обращения, недостаточно будет предъявить лишь повестку в военкомат. Для заключения срочного брака потребуется предоставить мобилизационное предписание.