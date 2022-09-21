В России вырос спрос на смарт-часы для детей

В России был зафиксирован рост спроса на детские смарт-часы в период с конца августа по начало сентября.

Как пишет “МК Калининград”, “Мегафон” провел статистическое исследование, которое показало то, что с конца августа по начало сентября вырос спрос на смарт-часы для детей. Продажи гаджетов подскочили в шесть раз.

Самый пик пришелся на канун 1 сентября. С 31 августа на первый день осени продажи выросли в семь раз в сравнении с тем же нем год назад.

Также в этот период покупали смарт-часы чаще на 10%, чем мобильные телефоны. Специалисты связывают такой ажиотаж с тем, что школьникам запретят использовать телефоны во время уроков.