Фонд капремонта завершит ремонт крыш к зиме до 1 октября

В Фонде капитального ремонта сообщили, что на 98% петербургских крыш, на которых проводился ремонт в этом году, в срок завершены основные работы.

Почти сто процентов крыш отремонтированы в преддверии начала зимы. Отмечается, что согласно статистике, этот показатель значительно вырос в сравнении с прошлым годом. Об этом пишет Neva.Today.

Всего в 2022 году ремонт проводили на 245 крышах. На сегодняшний день полностью завершены основные работы на 240 объектах. Под основными работами подразумевается прокладка первого слоя окрытия. Затем пройдет укладка второго слоя и устранение мелких проблем. На 240 крышах работы полностью закончат к началу октября.

На оставшихся пяти крышах основные работы выполнят не раньше 15 октября, либо законсервируют до следующего года. В прошлом году таких крыш было почти в 30 раз больше.

Снизить количество проблемных объектов удалось за счет банковского сопровождения и новой процедуры приема работ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге занимется рестоврацией православной Духовной академии.