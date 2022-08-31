В Петербурге отреставрируют Духовную академию и вернут ей исторический облик

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге продолжает восстановление Санкт-Петербургской православной Духовной академии на набережной Обводного канала.
Академия ведет свою историю с эпохи Петра Великого — в 1721 году по распоряжению архиепископа Новгородского Феодосия при Александро-Невском монастыре была учреждена Славянская школа для обучения азбуке, письму, псалтири, арифметике, грамматике и толкованию евангельских заповедей.
Академия ведет свою историю с эпохи Петра Великого — в 1721 году по распоряжению архиепископа Новгородского Феодосия при Александро-Невском монастыре была учреждена Славянская школа для обучения азбуке, письму, псалтири, арифметике, грамматике и толкованию евангельских заповедей.
В дальнейшем появилось три самостоятельных учебных заведения благодаря всеобщей реформе духовного образования. Заведения были условно разделены на высшую, среднюю и низшую школу. Комплекс самой Духовной академии был построен уже в 1820-х годах по проекту архитектора Луиджи Руски — в него вошли три здания. Сейчас академия является памятником регионального значения.
До сегодняшних дней здания академии дожили в плачевном состоянии, но уже в 2021 году ситуация резко изменилась — специалисты Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, который возглавляет Илья Козлов, начали активную реставрацию. Первые результаты можно увидеть уже сейчас, ведь недавно завершились работы по восстановлению кровли и чердачного помещения.
По словам заместителя директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Андрея Мезилева, на сегодняшний день благодаря финансовой поддержке Фонда подрядчик полностью восстановил крышу Духовной академии. Согласно проекту, на крыше поменяли стропильную систему, покрытие кровли и дымовые трубы.
Сейчас специалисты занимаются восстановлением фасада, а далее приступят к реставрации внутреннего убранства. Стоит отметить, что проект реставрации предполагает сохранение облика, описанного в предмете охраны.
Все работы Фонда проходят предварительное согласование с КГИОП, поскольку академия является памятником архитектуры и находится под охраной государства. Подрядчик при выполнении работ следует жесткими правилам и постоянно находится под контролем проверяющих инстанций.
Компания «Спектр», ответственная за проведение работ, отчиталась о начале работ по реставрации фасадов академии. В компании уверяют, что все работы ведутся максимально бережно к оригиналу, поскольку «Спектр» стремится сохранить первозданное для потомков — оригинальную штукатурку и другие детали зданий.
Все работы Фонда проходят предварительное согласование с КГИОП, поскольку академия является памятником архитектуры и находится под охраной государства. Подрядчик при выполнении работ следует жесткими правилам и постоянно находится под контролем проверяющих инстанций.
Компания «Спектр», ответственная за проведение работ, отчиталась о начале работ по реставрации фасадов академии. В компании уверяют, что все работы ведутся максимально бережно к оригиналу, поскольку «Спектр» стремится сохранить первозданное для потомков — оригинальную штукатурку и другие детали зданий.
В Фонде большое внимание также уделяют знаковым деталям зданий, которые академия потеряла в советскую эпоху, в частности, скульптурной композиции из барельефа и двух ангелов, поддерживавших крест.
Предложил восстановить скульптурную композицию владыка Силуан — Фонд его поддержал, поскольку заниматься восстановлением Духовной академии без воссоздания ее основных символов было бы странно.
Гендиректор «Спектра», в свою очередь, отметил, что ангелы и барельеф уже вносятся в охранные обязательства КГИОП, а компания уже провела консультацию со скульпторами и посмотрела большое количество архивных материалов. Ангелов и барельеф могут вернуть на прежнее место уже к 2023 году.
На данный момент Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в продолжает подготовку к проектированию восстановления внутреннего убранства Духовной академии. Реставраторы планируют воссоздать полностью расписанный внутридомовой храм — когда-то он уже был в стенах академии.