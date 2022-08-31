В Петербурге отреставрируют Духовную академию и вернут ей исторический облик

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге продолжает восстановление Санкт-Петербургской православной Духовной академии на набережной Обводного канала.



Академия ведет свою историю с эпохи Петра Великого — в 1721 году по распоряжению архиепископа Новгородского Феодосия при Александро-Невском монастыре была учреждена Славянская школа для обучения азбуке, письму, псалтири, арифметике, грамматике и толкованию евангельских заповедей.





В дальнейшем появилось три самостоятельных учебных заведения благодаря всеобщей реформе духовного образования. Заведения были условно разделены на высшую, среднюю и низшую школу. Комплекс самой Духовной академии был построен уже в 1820-х годах по проекту архитектора Луиджи Руски — в него вошли три здания. Сейчас академия является памятником регионального значения.



До сегодняшних дней здания академии дожили в плачевном состоянии, но уже в 2021 году ситуация резко изменилась — специалисты Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, который возглавляет Илья Козлов, начали активную реставрацию. Первые результаты можно увидеть уже сейчас, ведь недавно завершились работы по восстановлению кровли и чердачного помещения.



По словам заместителя директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Андрея Мезилева, на сегодняшний день благодаря финансовой поддержке Фонда подрядчик полностью восстановил крышу Духовной академии. Согласно проекту, на крыше поменяли стропильную систему, покрытие кровли и дымовые трубы. В дальнейшем появилось три самостоятельных учебных заведения благодаря всеобщей реформе духовного образования. Заведения были условно разделены на высшую, среднюю и низшую школу. Комплекс самой Духовной академии был построен уже в 1820-х годах по проекту архитектора Луиджи Руски — в него вошли три здания. Сейчас академия является памятником регионального значения.До сегодняшних дней здания академии дожили в плачевном состоянии, но уже в 2021 году ситуация резко изменилась — специалисты Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, который возглавляет Илья Козлов, начали активную реставрацию. Первые результаты можно увидеть уже сейчас, ведь недавно завершились работы по восстановлению кровли и чердачного помещения.По словам заместителя директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Андрея Мезилева, на сегодняшний день благодаря финансовой поддержке Фонда подрядчик полностью восстановил крышу Духовной академии. Согласно проекту, на крыше поменяли стропильную систему, покрытие кровли и дымовые трубы.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением фасада, а далее приступят к реставрации внутреннего убранства. Стоит отметить, что проект реставрации предполагает сохранение облика, описанного в предмете охраны.



Все работы Фонда проходят предварительное согласование с КГИОП, поскольку академия является памятником архитектуры и находится под охраной государства. Подрядчик при выполнении работ следует жесткими правилам и постоянно находится под контролем проверяющих инстанций.



Компания «Спектр», ответственная за проведение работ, отчиталась о начале работ по реставрации фасадов академии. В компании уверяют, что все работы ведутся максимально бережно к оригиналу, поскольку «Спектр» стремится сохранить первозданное для потомков — оригинальную штукатурку и другие детали зданий.