  • 31 Август 2022
USD 31.08.2022 60.3677 +0.0041
USD ММВБ  
EUR 31.08.2022 60.5752 +0.6144
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге отреставрируют Духовную академию и вернут ей исторический облик

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге продолжает восстановление Санкт-Петербургской православной Духовной академии на набережной Обводного канала.

Академия ведет свою историю с эпохи Петра Великого — в 1721 году по распоряжению архиепископа Новгородского Феодосия при Александро-Невском монастыре была учреждена Славянская школа для обучения азбуке, письму, псалтири, арифметике, грамматике и толкованию евангельских заповедей.
 
Baltphoto

В дальнейшем появилось три самостоятельных учебных заведения благодаря всеобщей реформе духовного образования. Заведения были условно разделены на высшую, среднюю и низшую школу. Комплекс самой Духовной академии был построен уже в 1820-х годах по проекту архитектора Луиджи Руски — в него вошли три здания. Сейчас академия является памятником регионального значения.

До сегодняшних дней здания академии дожили в плачевном состоянии, но уже в 2021 году ситуация резко изменилась — специалисты Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, который возглавляет Илья Козлов, начали активную реставрацию. Первые результаты можно увидеть уже сейчас, ведь недавно завершились работы по восстановлению кровли и чердачного помещения.

По словам заместителя директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Андрея Мезилева, на сегодняшний день благодаря финансовой поддержке Фонда подрядчик полностью восстановил крышу Духовной академии. Согласно проекту, на крыше поменяли стропильную систему, покрытие кровли и дымовые трубы.
 
Сейчас специалисты занимаются восстановлением фасада, а далее приступят к реставрации внутреннего убранства. Стоит отметить, что проект реставрации предполагает сохранение облика, описанного в предмете охраны.

Все работы Фонда проходят предварительное согласование с КГИОП, поскольку академия является памятником архитектуры и находится под охраной государства. Подрядчик при выполнении работ следует жесткими правилам и постоянно находится под контролем проверяющих инстанций.

Компания «Спектр», ответственная за проведение работ, отчиталась о начале работ по реставрации фасадов академии. В компании уверяют, что все работы ведутся максимально бережно к оригиналу, поскольку «Спектр» стремится сохранить первозданное для потомков — оригинальную штукатурку и другие детали зданий.
 
Baltphoto

В Фонде большое внимание также уделяют знаковым деталям зданий, которые академия потеряла в советскую эпоху, в частности, скульптурной композиции из барельефа и двух ангелов, поддерживавших крест.

Предложил восстановить скульптурную композицию владыка Силуан — Фонд его поддержал, поскольку заниматься восстановлением Духовной академии без воссоздания ее основных символов было бы странно.

Гендиректор «Спектра», в свою очередь, отметил, что ангелы и барельеф уже вносятся в охранные обязательства КГИОП, а компания уже провела консультацию со скульпторами и посмотрела большое количество архивных материалов. Ангелов и барельеф могут вернуть на прежнее место уже к 2023 году.

На данный момент Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в продолжает подготовку к проектированию восстановления внутреннего убранства Духовной академии. Реставраторы планируют воссоздать полностью расписанный внутридомовой храм — когда-то он уже был в стенах академии.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!
    26.08.22
    Для лучшей скорости интернета в дачный сезон МегаФон обновил более 500 объектов инфраструктуры в Ленобласти
    25.08.22
    В Петербурге открылись курсы для переподготовки специалистов
    23.08.22
    АО «ЛОЭСК» поддержало региональный фестиваль энергосбережения и экологии
    19.08.22
    Апарт-отелю Putilov Avenir присвоена категория «Три звезды»
    18.08.22
    Все про картонные коробки
    15.08.22
    В Петербурге повысили надежность сетей МегаФона

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram