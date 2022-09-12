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В Ленобласти проведут IT-диктант в онлайн

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© Фото: pxhere

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Во вторник, 13 сентября, в Ленобласти пройдет Всероссийский диктант по информационным технологиям, в котором сможет поучаствовать любой.

Как пишет AllNW, со ссылкой на пресс-службу областного Комитета цифрового развития, в этот вторник жители Ленобласти смогут узнать свой уровень цифровой грамотности онлайн. IT-диктат проведут в честь Дня программистов в России.

Пройти тестирование можно будет на портале ит-диктант.рф. В пресс-службе также отметили, что это событие празднуется в 256-й день каждый год.

В прошлом году себя поверили в знаниях по информационным технологиям свыше 104 тысяч человек из 83 регионов России. По итогам прошлогоднего диктанта Ленобласть вошла в топ-10 регионов России.

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