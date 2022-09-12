“Единая карта петербуржца” получит новый функционал

“Единая карта петербуржца” (ЕКП) получит новые функции и возможности. Соответствующие постановление уже подписано.

Как сообщили в Администрации Санкт-Петербурга, было подписано постановление, которое расширит функционал государственной информационной системы Санкт‑Петербурга “Единая карта петербуржца”.

Теперь в ЕКП появится возможность создания электронных сертификатов на получение государственных услуг в социальной сфере и реестра исполнителей таких услуг. Также сообщатся, что можно будет предоставлять сведения об оказании социальных услуг на дому.

Благодаря развитию экологического направления держатели ЕКП смогут принимать участие в голосованиях по темам экологии. А те, кто будет наиболее активен, получат вознаграждения в виде баллов, которые можно будет обменять на поощрения, предоставляемые партерами проекта.

Также на платформе ГИС ЕКП планируют осуществлять информирование о проведении волонтерских мероприятий, за участие в которых держатели карт также будут награждаться баллами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали о том, как выгодно пользоваться общественным траспортом, в том числе и при помоши ЕКП.