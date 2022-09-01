Лавров заявил, что России не стоит закрываться в ответ на визовые санкции ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров сказал о том, что стране не стоит закрывать границе для европейцев в ответ на их действия.

Как пишет “МК Новгород”, на встрече со студентами и преподавателями МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России не стоит закрывать границы для граждан Европы в качестве ответа на визовые ограничения ЕС.

Лавров сказал, что не нужно отвечать “глупостью на глупость” в вопросах выдачи виз. Также глава МИД отметил, что есть отдельные личности, которые уже помечены в санкционных списках.

Напомним, что ранее страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией.