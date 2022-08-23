В Петербурге застройщики стали фигурантами уголовных дел о незаконном сносе исторических зданий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проведение расследования по делу о незаконном сносе исторических архитектурных объектов в городе. Известно, что в отношении нескольких собственников зданий и застройщиков уже возбуждены уголовные дела.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в городской администрации, в понедельник, 22 августа, СК возбудил уголовные дела в отношении нескольких собственников зданий и застройщиков. Стоит напомнить, что глава Следкома России Александр Бастрыкин в августе поручил создать специальную группу для расследований уголовных дел касательно сноса культурно-исторических зданий в Северной столице.

Скорее всего, на такое решение оказал влияние неудовлетворительный доклад петербургского СК о ходе расследования уголовных дел, которые были возбуждены по факту превышения полномочий сотрудниками КГИОП. Власти города выступили в поддержку инициативы по улучшению законодательства в сфере застройки.

Ранее Санкт-Петербур.ру писал, что петербургские градозащитники стали проводить градозащитные краеведческие экскурсии в знак протеста сноса исторических зданий.