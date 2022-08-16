Петербурженка утонула в Неве на набережной Кутузова

В Центральном районе Петербурга в воды Невы угодила неизвестная женщина. Врачи скорой помощи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую не удалось.

Как передает Neva.Today, 13 августа, в субботу, в полицию поступило сообщение из Мариинской больницы о том, что около двух часов ночи на скорой помощи доставлена женщина лет 50, которая была найдена в водах Невы на набережной Кутузова.

По пути в медицинское учреждения врачи бригады скорой помощи отчаянно боролись за жизнь неизвестной, пытаясь ее реанимировать. Но по приезду в больницу медики не смогли зафиксировать активность пульса, после чего у женщины диагностировали клиническую смерть.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.