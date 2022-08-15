Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил жителей региона с Днем Старой Ладоги

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил с Днем Старой Лагоги и отметил важность села в истории страны.

Как передает Онлайн47, в понедельник, 15 августа, село Старая Ладога в Волховском районе отмечает свой 1260-й день рождения. По этому знаменательному событию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем первой столицы Руси.

Дрозденко отметил, что Старая Ладога имеет важное значение в истории формирования России. Именно в этом месте зарождалось государство. Также глава Ленобласти подчеркнул, что тысячи людей ежегодно посещают село для того, чтобы обратиться к историческим истокам страны.

"В этот праздничный день желаю всем добра, счастья и благополучия! С днём рождения, Старая Ладога!", - сказал в завершение губернатор.