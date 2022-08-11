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В ЦБ РФ не одобрили идею блокировки переводов свыше 10 тыс. рублей

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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Дабы защититься от мошенников эксперты предложили блокировать денежные переводы, превышающие сумму в 10 тысяч рублей без подтверждения. Но такую идею раскритиковал Центробанк России.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, ЦБ РФ не поддержал идею блокировки переводов более 10 тысяч рублей. Со слов представительства регулятора, дополнительное подтверждение на финансовые операции выражается в виде требования к идентификации, в том числе PIN-коды и СМС-пароли, но это не поможет решить проблему.

В ЦБ предложили, в качестве альтернативного способа борьбы с мошенниками, вести двухдневный «период охлаждения». В течение этого времени у клиента будет возможность отменить транзакцию.

Для осуществления своей деятельности мошенники используют методы социальной инженерии. Это приводит к тому, что их жертвы, несмотря на дополнительные подтверждения, все равно переводят им деньги.

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