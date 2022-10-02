В Петербурге мошенники представились сотрудниками банка и лишили пенсионерку 1,5 миллиона рублей

В Центральном районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками Центробанка убедили ее перевести на их счета полтора миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 1 октября, в полицию обратилась пенсионера, 1951 года рождения, которая сообщила, что в период с 29 сентября по 1 октября, ей звонили с нескольких номеров неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка России и сообщали о том, что неизвестные лица якобы пытаются завладеть принадлежащими заявительнице деньгами, и чтобы сохранить их, необходимо все денежные средства перевести на безопасный счет.

Таким образом, женщина, следуя указаниям мошенников, обналичила со своих счетов деньги в одном банке, а затем отправилась в другой, где осуществила перевод 1,5 миллионов рублей на неизвестные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице задержали мужчину из Смоленской области, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке.