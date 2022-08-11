Петербурженки стремятся рожать в Чили, для иммиграции в США

Несмотря на санкции, многие россияне стремятся получить иностранное гражданство. Спрос на него продолжат расти. Так, в 2022 году Россию покинуло около четырех миллионов человек. Одним из методов закрепиться за рубежом, является беременность.

Как рассказывает Neva.Today, в Петербурге стало больше появляться предложений об организации родов не дома. Этот способ переезда за рубеж был и раньше, ведь в некоторых странах новорожденный автоматически становится гражданином страны, в которой родился. В таких случаях родителям ребенка проще получить вид на жительство, а затем и гражданство.

До 2022 года самой востребованной страной для такого вида туризма была США. Но в Америке выпустили закон, запрещающий въезд в страну для беременных россиянок.

Альтернативой стали страны Латинской Америки — Чили и Аргентина. Полгода там можно пребывать без визы, да и паспорта данных государств открывают такие же возможности, что и американский документ, позволяющий посещать большую часть стран без визы. Но стоит отметить, что компании, приглашающие петербуржцам рожать в Аргентине и Чили, намекают на то, что Латинская Америка — это промежуточная ступень для эмиграции в США.

Сейчас в социальных сетях такие компании активно стали рекламировать свои услуги. Подобные фирмы имеют чаще всего свое представительство в России. Но стоит отметить, что роды в Латинской Америке, являются дорогим удовольствием. По мимо цены за сами роды, стоит учитывать покупку билетов, расходы на проживание и т.д. На поздних сроках беременности могут не пустить в самолет. Поэтому те, у кого есть возможность, стараются улететь пораньше, где-то не пятом месяце.

Также отмечается, что многие выбирают Чили не для того, чтобы потом переехать в США, так как Чили в экономическом плане, является комфортной альтернативой Америке.

Однако есть и более дешевый вариант, при котором не придется рожать. Достаточно получить вид на жительство, которой позволит через несколько лет получить гражданство.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербурженки стали чаще выходить замуж за иностранцев.