Петербурженки стали почти в два раза чаще выходить замуж за иностранцев

В Петербурге наблюдается рост заключенных браков между россиянами и иностранцами. Стоит отметить, что гораздо чаще петербургские невесты принимают предложение от иностранных женихов.

Как рассказала Neva.Today, всего в Северной столице браки с иностранцами стали заключать почти в два раза чаще в 2021 году, в сравнении с 2020 годом.

Однако стоит отметить, что речь идет чаще о гражданах из Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Украины.

Согласно статистике, петербургские невесты в 2020 году вышли за муж за иностранца 2731 раз, а в 2021 году — 4197. Стоит также упомянуть, что и у петербургских женихов растет интерес к невестам из других стран. Они вступили в брак с иностранками в 2021 году 2174 раза. Годом ранее такой показатель был равен 1592.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на портале Госуслуги есть возможность сделать предложение и отправить документы в ЗАГС по интернету. По данным Минцифры России, от дистанционной подачи заявления на брак было большеотказов от невест, нежели от женихов.