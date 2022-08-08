Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал данные «Петростата»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал данные «Петростата» за первое полугодие 2022 года. В целом, показатели по области остаются стабильными.

Как передает Онлайн47, Александр Дрозденко, исходя из данных социально-экономического развития предоставленных «Петростатом», назвал те отрасли региона, которые особенно нуждаются в поддержке. Глава региона отметил, что за шесть месяцев показатели по области в целом остаются стабильными, в том числе за счёт высокой диверсификации экономики.

Также губернатор отметил, что по предоставленному плану видно, какие отрасли нуждаются в поддержке. По его словам, речь идет об автопроме и лесопромышленном комплексе.

Ранее также сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, Александр Дрозденко вернул в регионе некоторые ковидные ограничения. Так, в Ленобласти вернется масочный режим, но только при посещении медицинских учреждений и заведений социальной защиты. А для работников сферы образования будут введены обязательные ПЦР-тексты к началу учебного года.