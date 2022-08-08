  • 8 Август 2022
USD 09.08.2022 60.3164 -0.0532
USD ММВБ  
EUR 09.08.2022 61.1615 -0.1995
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал данные «Петростата»

Автор:


© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Темы дня

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал данные «Петростата» за первое полугодие 2022 года. В целом, показатели по области остаются стабильными.

Как передает Онлайн47, Александр Дрозденко, исходя из данных социально-экономического развития предоставленных «Петростатом», назвал те отрасли региона, которые особенно нуждаются в поддержке. Глава региона отметил, что за шесть месяцев показатели по области в целом остаются стабильными, в том числе за счёт высокой диверсификации экономики.

Также губернатор отметил, что по предоставленному плану видно, какие отрасли нуждаются в поддержке. По его словам, речь идет об автопроме и лесопромышленном комплексе.

Ранее также сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, Александр Дрозденко вернул в регионе некоторые ковидные ограничения. Так, в Ленобласти вернется масочный режим, но только при посещении медицинских учреждений и заведений социальной защиты. А для работников сферы образования будут введены обязательные ПЦР-тексты к началу учебного года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    08.08.22
    АО «ЛОЭСК» выступило партнером фестиваля «Фонтанка SUP»
    05.08.22
    МегаФон: петербуржцы заинтересовались ресейл-платформами
    21.07.22
    Специалисты ЛОЭСК разъяснили операторам порядок размещения ВОЛС на опорах компании
    19.07.22
    ЛОЭСК внедряет технологии бенчмаркинга для оценки производственных показателей
    08.07.22
    Как сделать ремонт генератора, стартера – выбор компании
    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram